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Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Mersin’de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Hakkı Şenkal (35), su tulumbasına ait trafodaki arızayı tamir ederken akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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