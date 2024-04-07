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Edirne’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Edirne’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde bot ile yasadışı olarak Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

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