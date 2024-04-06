Faciaya neden olan ihmaller zinciri! Gece kulübündeki yangın faciası göz göre göre nasıl geldi?

29 KİŞİ NASIL ORADAN ÇIKAMADI?

Ramazan Almaçayır: Biz soru sorarak ihmaller zincirini anlatmaya çalışıyoruz ancak bu dosya için iddianameler hazırlandığında savcılık soruşturması detaylı bir şekilde açıklandığında çok fazla ihmal olduğu ortaya çıkacaktır. 29 kişi çok acı bir şekilde hayatını kaybetti. İlk yangının olduğu anda 29 kişi nasıl oldu da oradan çıkamadı? Herkes bunu soruyordu. Bizim edindiğimiz bilgilerde 3 tana kapı var ve bunlardan 2 tanesi kitliydi. Gece kulübü faaliyette olduğu zamanlarda bu kapılar açık oluyor ancak tadilat nedeniyle kapalıydı.