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Faciaya neden olan ihmaller zinciri! Gece kulübündeki yangın faciası göz göre göre nasıl geldi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Faciaya neden olan ihmaller zinciri! Gece kulübündeki yangın faciası göz göre göre nasıl geldi?

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal gündemde. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin bilirkişi ön raporunun detaylarına ulaşıldı. Raporda, yangının geç fark edilmesi, çalışanlarca "yeni başlamıştır, küçüktür" düşüncesiyle önemsenmemesi, hızla yayılarak çıkış kapılarının alevle kesilmesi ve kaçış yollarının kapanması, çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kalmalarının ölüm ve yaralama olayının çok olmasına sebep olduğu anlatıldı.

AYNI ANDA ÇOK FAZLA TADİLAT

Raporda, yangın tarihi itibari ile ilgili iş yeri içerisinde geniş çaplı tamirat tadilat yapıldığı, iş yeri içerisindeki 4 taşeron firmanın çalışanlarının dekor, demir doğrama, mobilya işleri, elektrik işlerini yaptıkları anlatıldı. Yangın esnasında 30'dan fazla çalışanın içeride olduğu, kulübün iç kısmının yaklaşık 1000 kişi ve üzeri insanı alacak kadar büyük olduğu, mekanın oval şekilde ve localarla çevrilmiş 750 metrekare civarında alan olduğu kaydedildi.

FARKLI BİRİMLERDEN OLUŞUYOR

Eğlence merkezi salon, idari birimler, kostüm değiştirme odaları, malzeme depoları dahil toplam 2 bin metrekarelik kapalı bir alan olduğu, iç tadilatların tüm mekanlarda aynı anda birden yapıldığının anlaşıldığı ve bu nedenle çalışan sayısının bu kadar çok olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

29 KİŞİ NASIL ORADAN ÇIKAMADI?

Ramazan Almaçayır: Biz soru sorarak ihmaller zincirini anlatmaya çalışıyoruz ancak bu dosya için iddianameler hazırlandığında savcılık soruşturması detaylı bir şekilde açıklandığında çok fazla ihmal olduğu ortaya çıkacaktır. 29 kişi çok acı bir şekilde hayatını kaybetti. İlk yangının olduğu anda 29 kişi nasıl oldu da oradan çıkamadı? Herkes bunu soruyordu. Bizim edindiğimiz bilgilerde 3 tana kapı var ve bunlardan 2 tanesi kitliydi. Gece kulübü faaliyette olduğu zamanlarda bu kapılar açık oluyor ancak tadilat nedeniyle kapalıydı.

ALEV ÇEMBERİ

Maalesef elyaf malzemeler birden alev almasıyla bin 500 kişi konaklama kapasitesine sahip geniş bir alanda yangın çıkıyor. İşçiler burada alev çemberi içinde kalıyor. Yangın bir anda her yeri sarıyor. Görüntülerde kaynak yapıldığı sırada alevlerin birden büyüdüğünü görüyoruz. Burada kullanılan malzemenin kalitesi ile ilgili de sorunlar var ve bunlar raporlarda ortaya çıkacaktır. Burada tek çıkış kapısı olması felakete yol açtı. Tadilattan sorumlu olan kişi de tutuklandı. Burada insanların iş güvenliğine uygun olarak çalışıp çalışmadığı önemli bir konu olacak. Burada 29 vatandaşımız hayatını çok acı bir şekilde kaybetti.

İTFAİYE RAPORU?

Ruhsat alınırken itfaiye raporu alındı mı? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de budur. 1987 yılında burası normal bir sinema salonu olarak çıkıyor. O zamandan sonra ruhsat sürekli olarak yenilenmiş ancak 2018 yılında diskotek olarak işletmek için talep oluştuğunda ruhsat verme işlemi İBB'den Beşiktaş Belediyesi'ne geçiyor. 2006 yılında incelemeler başlandığında itfaiye raporunun alınmadığı iddiaları var. Bilirkişi ön raporunda yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığını gösteriyor.

RUHSATSIZ İŞLETME…

Bu tadilat ile ilgili belediyeden bir izin alınmamış. Burada tadilat için belediyeden izin alınması gerekiyor. Belediye denetiminde eksikliği olup olmadığı Sayıştay raporlarında ortaya çıkıyor. Pandemi döneminde bu muhitte 9 bin işletmenin ruhsatsız olduğu ve çeşitli sıkıntıların olduğu belirleniyor. Pandemiden sonra ise bu ruhsatsız işletme rakamı 17 bine çıkmış durumda.

KOLON KESME SÖZ KONUSU OLABİLİR

Binanın dışarından bakıldığında katlar arası mesafesi 3 metre gözüküyor ancak buraya girildiğinde 15 metreye kadar bir yükseklik söz konusu. Çok geniş bir meydan var be hiç kolon gözükmüyor. Burada bir kolon kesme söz konusu olabilir mi? Araştırmalar devam ediyor. Hızlı yapılan çalışmalar neticesinde bu binanın depreme karşı riskli olduğu tespit edilmiş durumda.

Faciaya neden olan ihmaller zinciri!Faciaya neden olan ihmaller zinciri! FACİAYA NEDEN OLAN İHMALLER ZİNCİRİ!
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