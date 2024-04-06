06 Nisan 2024, Cumartesi
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Faciaya neden olan ihmaller zinciri! Gece kulübündeki yangın faciası göz göre göre nasıl geldi?
İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal gündemde. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.