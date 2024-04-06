06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Faciaya neden olan ihmaller zinciri! Gece kulübündeki yangın faciası göz göre göre nasıl geldi?

Faciaya neden olan ihmaller zinciri! Gece kulübündeki yangın faciası göz göre göre nasıl geldi?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2024 13:01
İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal gündemde. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda
Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda
Bilirkişi ön raporunda neler var?
Bilirkişi ön raporunda neler var?
Cinayete kurban giden gencin babası konuştu
Cinayete kurban giden gencin babası konuştu
Burdur’da oyuncak fabrikasında yangın
Burdur'da oyuncak fabrikasında yangın
Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Faciaya neden olan ihmaller zinciri!
Faciaya neden olan ihmaller zinciri!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yoğun sis
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğun sis
Aracıyla çevreye verdiği rahatsızlık pahalıya patladı
Aracıyla çevreye verdiği rahatsızlık pahalıya patladı
Yola çıkacaklar dikkat! İşte alınacak tedbirler
Yola çıkacaklar dikkat! İşte alınacak tedbirler
Fındıkta yalancı meyve endişesi
Fındıkta yalancı meyve endişesi
Bayramda nasıl beslenmeliyiz?
Bayramda nasıl beslenmeliyiz?
Trafik ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Trafik ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Daha Fazla Video Göster