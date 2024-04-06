06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA