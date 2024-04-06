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Burdur'da oyuncak fabrikasında yangın

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Burdur’da oyuncak fabrikasında yangın

Burdur'da bulunan Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde oyuncak üreten bir fabrikada yangın çıktı. Plastik ürünlerin alev aldığı yangın kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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