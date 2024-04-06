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Say say bitmedi! Çorum'da dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü | Zabıtadan vatandaşlara uyarı: İtibar...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Say say bitmedi! Çorum’da dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü | Zabıtadan vatandaşlara uyarı: İtibar...

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinde çıkan para adeta 'yok artık' dedirtti. Dilencinin üzerinde tam 15 bin 75 TL para bulundu. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, "Halkımızdan da bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerin kullandı.

Çorum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik çalışma düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yakaladıkları bir dilencinin üzerinde çıkan para adeta hayrete çevirdi.

DENETİM SIRASINDA YAKALANDI

Çorum Belediyesi vatandaşların merhamet duygularını kullanarak dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan denetim sırasında il dışından gelen İbrahim T. isimli dilenci yakalandı.

ÜST ARAMADAN 15 BİN 75 TL PARA ÇIKTI

Yapılan üst aramasında İbrahim T.'nin üzerinden 15 bin 75 TL para çıktı. Dilencilik yoluyla elde edilen paralara tutanakla el konulurken İbrahim T. hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

ZABITADAN VATANDAŞLARA UYARI: İTİBAR...

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Çoğunluğu şehir dışından gelen dilencilere yönelik operasyonlarımız devam edecek. Halkımızdan da bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" denildi.

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