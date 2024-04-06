Say say bitmedi! Çorum’da dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü | Zabıtadan vatandaşlara uyarı: İtibar...

ZABITADAN VATANDAŞLARA UYARI: İTİBAR...

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Çoğunluğu şehir dışından gelen dilencilere yönelik operasyonlarımız devam edecek. Halkımızdan da bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" denildi.