Dilenci dehşeti yaşattı! Kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
Aydın’da lokantada 28 yaşındaki genç kadın Serap Güçlü, yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kadın ise kısa sürede yakalandı. Yaşanan o dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan bir lokantada meydana geldi.
Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü'nün yanına gelerek para istedi.
Güçlü'nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.
Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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