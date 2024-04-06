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Feci motosiklet kazası kamerada! Otomobil çarptı uçarak diğer arabaya vurdu...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Feci motosiklet kazası kamerada! Otomobil çarptı uçarak diğer arabaya vurdu...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, motosiklete çarparak takla attı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, motosiklete çarparak takla attı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Çayyolu yönüne giden otomobil, kontrolden çıkıp aynı istikametteki A.K.'nın kullandığı motosiklete çarptı ve ardından yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı.

Otomobilin çarptığı motosiklet yolda sürüklenerek başka bir otomobile vurarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüleri İ.T., G.E. ve motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü A.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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