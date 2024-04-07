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Bursa'da akılalmaz olay! Şaka yapan arkadaşına dehşeti yaşattı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Bursa’da akılalmaz olay! Şaka yapan arkadaşına dehşeti yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beraber araçla şehir turu atarken şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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