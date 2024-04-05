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Siirt'te kaza sonrası meydan savaşı gibi kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Siirt’te kaza sonrası meydan savaşı gibi kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada...

Siirt'te meydana gelen trafik kazasının ardından araçlarından çıkan sürücüler ve yakınları birbirlerine saldırdı. Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Meydan savaşı gibi kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte korku dolu o anlar...

Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.


SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kaza, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerde hasar oluşurken, sürücüler arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

KORKU DOLU O ANLAR KAMERADA
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaza sonrası meydan savaşı gibi kavga!Kaza sonrası meydan savaşı gibi kavga! KAZA SONRASI ÇIKAN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA!

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