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Bursa'da feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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