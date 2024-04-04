Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bir ikamet adresi ve 2 araca yönelik yapılan operasyonda; 42 gram metamfetamin, 8 sentetik uyuşturucu hap, 2gram kubar esrar, bir hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve 8 bin 55 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.