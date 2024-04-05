Navigasyon yanlış yönlendirdi kamyonet devrildi! 2 ton cam tuzla buz oldu
İstanbul Beşiktaş'ta bir kamyonet sürücüsü navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle dik bir yokuşla karşılaştı. Yokuşu çıkamayan kamyonet, kurtarma çalışmaları sırasında devrildi. Kamyonetin kasasındaki 2 ton cam tuzla buz oldu.
Navigasyon yanlış yönlendirdi yokuştan çıkamayan cam yüklü kamyonet devrildi. Facianın eşiğinden dönüldü.
Kaza İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Bir sürücüsü Nişantaşı'ndan kamyonetine yüklediği 2 ton cam ile Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Ancak iddiasına göre; navigasyon onu ara sokaktaki dik bir yokuşa yönlendirdi.
Yokuşu tırmanmaya başlayan kamyonet yol başına geldiğinde bir anda önüne motosiklet çıktı. Sürücünün ani fren yapmasıyla kamyonet geriye doğru kaymaya başladı.
Cam yüklü kamyonet, 8 katlı bir apartmanın kahçe duvarına çarparak durabildi. Devrilmemesi için halat ve kalaslarla desteklenen kamyonet çekiciyle çekilmek istendi. Ancak bu yöntem işe yaramayınca devreye vinç girdi.
Sonunda korkulan oldu. Kamyonet büyük bir gürültüyle devrildi. Bu sırada kamyonetin direksiyonuna geçen vinç operatörü kendini son anda dışarı attı. Kasadaki 2 ton cam ise tuzla buz oldu. Kamyonet uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı.
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