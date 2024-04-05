Navigasyon yanlış yönlendirdi kamyonet devrildi! 2 ton cam tuzla buz oldu

Kaza İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Bir sürücüsü Nişantaşı'ndan kamyonetine yüklediği 2 ton cam ile Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Ancak iddiasına göre; navigasyon onu ara sokaktaki dik bir yokuşa yönlendirdi.