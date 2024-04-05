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Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Adana’da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Adana'da arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada sıcaktan bunalıp, Seyhan Baraj Gölü’ne giren 25 yaşındaki Ali Birmeç hayatını kaybetti.

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