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Tekirdağ'da dehşet anları! Ortağı tarafından bıçaklandı

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Tekirdağ’da dehşet anları! Ortağı tarafından bıçaklandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ Çorlu’da tartıştığı iş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

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