İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği! Alevler binayı sardı
Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Çıkan yangın yan binalara da sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bülbül Mahallesi Büyükkırlangıç Sokak'taki 5 katlı apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri de tahliye edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
- İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
- Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
- Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
- Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak