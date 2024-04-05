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İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği! Alevler binayı sardı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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İstanbul Beyoğlu’nda yangın paniği! Alevler binayı sardı

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Çıkan yangın yan binalara da sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bülbül Mahallesi Büyükkırlangıç Sokak'taki 5 katlı apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri de tahliye edildi.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Beyoğlu’nda yangın paniğiBeyoğlu’nda yangın paniği BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ

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