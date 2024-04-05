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Tekirdağ'da fabrika yangını! Alevler yükseliyor

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Tekirdağ’da fabrika yangını! Alevler yükseliyor

Tekirdağ Ergene'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üretildiği öğrenilen fabrikadaki yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

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