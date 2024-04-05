Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı yükseldi!

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖZALTINDA

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 9 kişi için ek gözaltı süresi alınırken, mobilyacı Ercan E.'nin ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında ise gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.'nin de (36) polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.