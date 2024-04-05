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Başakşehir'de kuyumcudan 3 milyon liralık soygun

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Başakşehir’de kuyumcudan 3 milyon liralık soygun

Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

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