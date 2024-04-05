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Korkunç ölüm! Tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kaldı...

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Korkunç ölüm! Tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kaldı...

Siirt'te, tarlasını sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Nezir Saraç (61), yaşamını yitirdi. Saraç’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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