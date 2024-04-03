Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangında acı detay! Son anlarında kız arkadaşını aramış! O sözleri ortaya çıktı...
İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken yangında hayatını kaybeden Binali Çayır da memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Çayır'ın yangın sırasında kız arkadaşını aradığı ortaya çıkarken "Nefes alamıyorum. Boğuluyorum" dediği öğrenildi.
İstanbul Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı.
29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMADA 9 GÖZALTI
Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yangın sırasında yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Çıkan yangında hayatını kaybedenler belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;
Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı. Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Binali Çayır ve Ahmet Sever için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi.
"NEFES ALAMIYORUM BOĞULUYORUM"
Çayır için Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen tören öncesi aile yakınları taziyeleri kabul etti. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da cemevine gelerek aileye taziyelerini iletti.
Gece kulübünde barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzincan'a gönderildi.
Yangın sırasında kız arkadaşını arayan Çayır'ın nefes alamadığını ve boğulduğunu söylediği öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Ahmet Sever için de Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Sever'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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