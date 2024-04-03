Beşiktaş’taki gece kulübündeki yangında acı detay! Son anlarında kız arkadaşını aramış! O sözleri ortaya çıktı...

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.