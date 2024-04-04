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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

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