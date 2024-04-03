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Polis ekiplerinden bayram denetimi

İHA
Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Polis ekiplerinden bayram denetimi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde denetim yapıldı.

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