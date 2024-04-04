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Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

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