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Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet! 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Şişli’de hastane bahçesinde doktora şiddet! 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Şişli, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yakınını doktordan kıskanan bir şahıs ile doktor arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Görevli doktor hastane bahçesinde hasta yakını tarafından darb edildi. Gözaltına alınan hasta yakını ve güvenlik görevlisi hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi.

TEDAVİ GÖREN YAKININI DOKTORDAN KISKANDI
İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınını doktordan kıskanan U.T. ile doktor S.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Hastane güvenlik görevlisi S.Y.'nin durumu sakinleştirmek üzere müdahale etmesi üzerine kavga büyüdü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan kavgada doktor S.Ö. ve hasta yakını U.T. darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan hasta yakını U.T. ve güvenlik görevlisi S.Y. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA
Hastane bahçesinde yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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