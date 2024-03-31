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Seçim yasakları başladı! İstanbul'da parti bayrakları ve afişler toplandı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Seçim yasakları başladı! İstanbul’da parti bayrakları ve afişler toplandı

Yerel seçimlere artık sayılı saatler kaldı. İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından gece boyunca belediye ekipleri, parti bayrakları ve afişlerini kaldırdı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

PARTİ BAYRAKLARI VE AFİŞLER TOPLANDI
Propaganda serbestliğinin sona ermesiyle birlikte siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı.

Bağcılar'da belediye ekiplerinin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Şişli'de de ekipler, gece boyunca cadde ve sokaklardaki parti bayraklarını ve afişleri kaldırdı.

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