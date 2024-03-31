Seçim yasakları başladı! İstanbul’da parti bayrakları ve afişler toplandı

Bağcılar'da belediye ekiplerinin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Şişli'de de ekipler, gece boyunca cadde ve sokaklardaki parti bayraklarını ve afişleri kaldırdı.

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