Bingöl’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Bingöl’de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2'si olay yerinde 1'i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1'i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır.
Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taziye mesajında bulunarak, "Bingöl Merkez Direkli Köyü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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