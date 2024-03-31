Bingöl’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2'si olay yerinde 1'i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1'i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.