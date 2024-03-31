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Oyunu kullandı hayatını kaybetti! Sandık görevlisi o anları anlattı: Son sözü…

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Oyunu kullandı hayatını kaybetti! Sandık görevlisi o anları anlattı: Son sözü…

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay hayatını kaybetti. Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban yaşananları anlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları Bölümündeki 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirip fenalaşan 73 yaşındaki Hasan Çay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay saat 11.30 sıralarında Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda yaşandı.

Hasan Çay isimli vatandaş 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra rahatsızlandı.

Yaşlı adamın yere yığılmasıyla okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde oturan Hasan Çay'ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"BERABER GİTTİK"

Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay, "Beraber oy kullanmaya gittik, o ayrı ben ayrı sandıklarda oy kullandık. Ben eve döndüm, arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış" dedi.

"EN SON 'CAFER' DEDİ"

Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban, "Oyunu kullandı, imzasını attı, rahatsızlanınca oturdu. En son 'Cafer' dedi ve kendini kaybetti. Ambulans çağırdık ambulansla hastaneye kaldırıldı" diyerek yaşlı adamın en son kendi adını seslendiğini söyledi.

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