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Kocaeli'nde oy kullanmaya atıyla geldi

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Kocaeli’nde oy kullanmaya atıyla geldi

Oy kullanma işlemi tüm yurtta devam ederken zaman zaman renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Kocaeli'de bir vatandaş oy kullanmaya atıyla geldi.

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