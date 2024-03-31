31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da otomobilin hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Antalya'da otomobilin hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
ABONE OL
Antalya’da otomobilin hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Tekandız mevkiinde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden kaçan damperli kamyon ve sürücüsünün kimliği jandarmanın çalışmaları sonuca tespit edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA