Meteoroloji yeni raporunu yayımladı! Türkiye seçimlere giderken yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sahah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu