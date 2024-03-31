31 Mart 2024, Pazar
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Meteoroloji yeni raporunu yayımladı! Türkiye seçimlere giderken yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Meteoroloji yeni raporunu yayımladı! Türkiye seçimlere giderken yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Türkiye sandık başına giderken Meteoroloji yeni raporunu yayımladı. Mart ayının son günlerinde güneş yurt genelinde kendini gösterdi. Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne parçalı ve az bulutlu bir havada girecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen toz taşınımına ilişkin uyarıda bulundu Peki, bugün seçim gününde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? Güneşli hava yerini yağmura bırakacak mı? İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları 31 Mart Pazar bugün seçim gününde ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Seçim günü ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, yağış görülmeyecek.

TÜRKİYE SEÇİMLERE GİDERKEN HAVA NASIL OLACAK?
31 Mart Pazar günü bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.

SICAKLIK 29-30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU

31 MART PAZAR

1 NİSAN PAZARTESİ

2 NİSAN SALI

3 NİSAN ÇARŞAMBA

4 NİSAN PERŞEMBE

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sahah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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