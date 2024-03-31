Türkiye 2024 yerel seçimini ahaber.com.tr’den takip edecek! Tüm detayları tek sayfada topladık! Deneyimli editör kadrosu tüm gün sizlerle olacak...

TÜM VERİLERİ TEK SAYFADA SİZLER İÇİN TOPLADIK

Adayların, şehir haritasının ve il genel meclisini siz değerli takipçilerimiz için tek sayfada topladık. Uygulamamız üzerinden seçim sayfasına girerek şehrinizi tıkladığınızda hangi adayın önde olduğunu, hangi ilçeyi hangi partinin kazandığını, il ve ilçe meclisindeki dağılımı ve geçmiş seçim sonuçlarını görebileceksiniz.