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Haberler Gündem Haberleri Türkiye 2024 yerel seçimini ahaber.com.tr'den takip edecek! Tüm detayları tek sayfada topladık! Deneyimli editör kadrosu tüm gün sizlerle olacak...

Türkiye 2024 yerel seçimini ahaber.com.tr'den takip edecek! Tüm detayları tek sayfada topladık! Deneyimli editör kadrosu tüm gün sizlerle olacak...

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Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Türkiye 2024 yerel seçimini ahaber.com.tr’den takip edecek! Tüm detayları tek sayfada topladık! Deneyimli editör kadrosu tüm gün sizlerle olacak...

Türkiye yerel yöneticilerini seçerken, takipçilerine en sıcak bilgiyi iletmek için hazırlanan ahaber.com.tr'nin seçim sayfası yenilendi. Birbirinden özel içerikleri sizler için tek sayfada toplayan ahaber.com.tr'den şehrinizde ve Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anında öğrenebileceksiniz. Diğer yandan ahaber.com.tr'nin deneyimli editör kadrosu uygulamamızın yüklü olduğu cep telefonlarınıza göndereceği bildirimlerle seçime dair en sıcak bilgilerinden anında haberdar olmanızı sağlayacak. İşte tüm detaylar...

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıyor.

TÜRKİYE YEREL SEÇİMİ AHABER.COM.TR'DEN TAKİP EDECEK

Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ise ahaber.com.tr'nin birbirinden özel içerikleriyle birlikte oluşturulan seçim sayfasında yer alacak. Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz seçim sonuçlarını tek sayfada takip ederek karşılaştırma yapabilecek.

TÜM VERİLERİ TEK SAYFADA SİZLER İÇİN TOPLADIK

Adayların, şehir haritasının ve il genel meclisini siz değerli takipçilerimiz için tek sayfada topladık. Uygulamamız üzerinden seçim sayfasına girerek şehrinizi tıkladığınızda hangi adayın önde olduğunu, hangi ilçeyi hangi partinin kazandığını, il ve ilçe meclisindeki dağılımı ve geçmiş seçim sonuçlarını görebileceksiniz.

DENEYİMLİ EDİTÖR KADROSU 7/24 SİZLERLE OLACAK

Diğer yandan deneyimli editör kadrosuyla seçim günü 7/24 sizlerle olacak ahaber.com.tr, telefonlarında uygulama yüklü kullanıcılara göndereceği bildirimlerle en sıcak bilgileri vatandaşlara aktaracak.

Seçimin nabzı Turkuvaz Medya’daSeçimin nabzı Turkuvaz Medya’da SEÇİMİN NABZI TURKUVAZ MEDYA'DA

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