Meteoroloji haritayı güncelledi! MGM'den toz taşımı ve sis alarmı | Göz gözü görmeyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen hava durumu tahminlerini yayımlandı. Marmara'da sis ve pus etkili olacak. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. MGM, yaptığı açıklamada,"Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi. Peki, bugün ve seçim günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SEÇİMDE HAVA NASIL OLACAK?
31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.
SICAKLIK 29-30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?
Partikül maddeler kaynaklarına göre doğal veya insan kaynaklı (antropojenik) olarak adlandırılır. Deniz spreyleri, çöl tozları ve volkanlarbaşlıca doğal kaynaklar olarak bilinirken, endüstriyel veya
evsel yanma, ulaştırma, tarım, inşaat ve madencilik gibi insan faaliyetleri antropojenik kaynaklar olarak tanımlanmaktadır.
Atmosfere karışan toz emisyonlarının büyük bölümü doğal toz kaynak alanlarından atılmaktadır. (Ginoux ve diğerleri, 2012). Yapılan farklı modelleme çalışmalarına göre, atmosfere atılan toz yükünün %10-%60 kadarı antropojenik emisyonlardan kaynaklanmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU
30 MART CUMARTESİ
31 MART PAZAR
1 NİSAN PAZARTESİ
2 NİSAN SALI
3 NİSAN ÇARŞAMBA
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KARS -1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sabah saatlerinde yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar doğusu batı ve güneybatıdan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerine kadar yer yer 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar sağanak yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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