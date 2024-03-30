Meteoroloji haritayı güncelledi! MGM’den toz taşımı ve sis alarmı | Göz gözü görmeyecek

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEÇİMDE HAVA NASIL OLACAK?

31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.

SICAKLIK 29-30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.