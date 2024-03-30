AFAD duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem
Son dakika...AFAD'da yer alan bilgilere göre Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.
Son dakika... AFAD, merkez üssü Elazığ olan 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 13.83 KM OLARAK BELİRLENDİ
Depremin saati 03.25 olarak açıklanırken derinliği 13.83 km olarak kaydedildi.
"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2024-03-30 03:25:04 38.50444 39.35917 13.83 MW 4.7 Merkez (Elazığ)
2024-03-30 02:40:05 36.41944 36.27722 7.0 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-03-30 02:37:47 37.70583 29.16389 12.72 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-03-30 02:29:44 38.25889 37.85028 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-03-30 02:28:45 40.52417 34.73611 7.01 ML 1.0 Merkez (Çorum)
2024-03-30 02:21:40 40.52583 34.77167 15.97 ML 1.3 Merkez (Çorum)
2024-03-30 02:19:51 37.61083 31.51 7.0 ML 1.7 Beyşehir Gölü - [07.38 km] Beyşehir (Konya)
2024-03-30 02:11:30 37.78333 36.47333 7.03 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-03-30 02:09:38 37.77611 36.47611 6.89 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-03-30 02:03:00 41.39583 24.22528 30.1 ML 2.5 Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [173.05 km] Enez (Edirne)
2024-03-30 01:53:31 38.24639 37.8575 5.05 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-03-30 01:51:29 38.03694 36.51861 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
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