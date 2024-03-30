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Bursa'da feci kaza! Azot yüklü tanker şarampole devrilince patladı | Sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Bursa’da feci kaza! Azot yüklü tanker şarampole devrilince patladı | Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü Şener Tokgöz (56) yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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