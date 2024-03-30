Emekliye trende indirim uygulaması başladı! Ne kadar sürecek? Kimler başvuru yapabilecek?
2024 Emekliler Yılı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait trenlerde emeklilere yüzde 10 indirimli seyahat uygulaması başladı. Yüzde 10 indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli olacak. Söz konusu indirim tüm emeklileri kapsarken, yıl boyunca geçerli olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı.
"Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile müjdeyi duyuran Bakan Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Bakan Uraloğlu açıklamasında, Bayram tatili ve okullardaki ara tatili kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri ve diğer trenlerde kapasite artışına gidildiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız" dedi.
Bu kararla günlük karşılıklı sefer sayısı, Ankara-İstanbul hattında 13'ten 14'e, Konya-İstanbul hattında 4'ten 5'e yükselecek.
Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak Cumartesi için de sefer konulacak. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek.
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