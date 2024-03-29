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Küçükçekmece'de fabrikada yangın!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Küçükçekmece’de fabrikada yangın!

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrika yangını! A Haber olay yerindeFabrika yangını! A Haber olay yerinde FABRİKA YANGINI! A HABER OLAY YERİNDE

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