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İzmir'de kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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İzmir’de kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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