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Küçükçekmece'de fabrika yangını! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 08:36
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son durumu aktardı.
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