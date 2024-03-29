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MHP’nin geleneksel iftar programına 4 bin kişi katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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MHP’nin geleneksel iftar programına 4 bin kişi katıldı

MHP Erzurum İl Başkanlığınca geleneksel olarak düzenlenen Birlik ve Beraberlik İftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

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