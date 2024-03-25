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Son dakika | Altunizade'de metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Son dakika | Altunizade’de metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

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