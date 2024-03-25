Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.03.25 05:27:46 39.1548 28.9993 9.5 -.- 1.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.25 05:23:33 39.1537 29.0055 6.3 -.- 2.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.25 05:04:43 37.0577 29.0020 4.0 -.- 3.9 3.8 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 04:33:16 39.1512 29.0248 9.9 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.25 04:26:48 38.5613 37.3578 8.6 -.- 1.3 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.25 04:22:28 37.4943 38.5597 5.4 -.- 1.6 -.- DOYUMLU-(SANLIURFA) İlksel
2024.03.25 03:51:14 38.4842 39.2300 5.4 -.- 1.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.03.25 03:31:20 38.2522 30.9248 3.8 -.- 2.1 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.03.25 03:21:12 37.0420 28.2675 9.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.25 02:56:27 38.7040 39.8948 5.0 -.- 2.7 -.- KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.03.25 01:49:57 37.3187 37.0853 5.2 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 01:19:04 36.1953 36.0507 21.8 -.- 1.1 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.03.25 01:08:27 37.4363 36.9770 5.0 -.- 1.2 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 00:47:41 38.1467 38.5050 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.25 00:39:39 36.5813 36.6943 10.6 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2024.03.24 23:10:54 40.0885 27.6945 14.2 -.- 2.0 -.- KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.03.24 23:09:58 39.9703 34.2130 4.9 -.- 1.9 -.- KUZEYYURT-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2024.03.24 22:23:03 38.1745 38.5517 3.3 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.03.24 22:03:27 38.5372 40.2577 11.7 -.- 1.6 -.- COBANCESMESI-GENC (BINGOL) İlksel
2024.03.24 21:40:00 36.8650 36.4583 9.1 -.- 1.8 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.03.24 21:29:33 37.7945 30.3145 14.4 -.- 1.6 -.- SENIR-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2024.03.24 21:10:58 38.2452 37.7052 14.7 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.24 20:47:23 36.9318 36.5460 5.0 -.- 2.5 -.- BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.24 20:41:10 38.1043 32.6068 0.0 -.- 1.2 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!
- Türkiye'nin Yemek Haritası 2023'te Değişti! Sofraların Şampiyonu Belli Oldu!
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...
- Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!