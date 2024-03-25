Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Mart ayının sonlarına gelinen şu günlerde Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı devam ediyor. Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.
Nesli Levent, Malatyalı olduğunu ve Ardahan'a gelin olarak geldiğini söyleyerek, "Böyle bir güzelliği, böyle bir manzaranın keşfini Ardahan'dayken öğrendim. Tabi Mart ayı olmasına rağmen gölde buz tabakasının çözülmemesi bizleri buraya çekiyor. Bu tarz eğlencenin de olması bizler için çok güzel. Bu güzellikten mutluluk duyuyorum. İyi ki Ardahanlı oldum diyorum" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!
- Türkiye'nin Yemek Haritası 2023'te Değişti! Sofraların Şampiyonu Belli Oldu!
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...