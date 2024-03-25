Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler

Nesli Levent, Malatyalı olduğunu ve Ardahan'a gelin olarak geldiğini söyleyerek, "Böyle bir güzelliği, böyle bir manzaranın keşfini Ardahan'dayken öğrendim. Tabi Mart ayı olmasına rağmen gölde buz tabakasının çözülmemesi bizleri buraya çekiyor. Bu tarz eğlencenin de olması bizler için çok güzel. Bu güzellikten mutluluk duyuyorum. İyi ki Ardahanlı oldum diyorum" dedi.

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