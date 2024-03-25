Milyoner yarışmacı Berk Göktaş A Haber'de
ATV'nin reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık ödülü kazanan Berk Göktaş, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.
ATV'nin reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster Yarışması yine izleyicileri ekran başına kilitledi.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, tüm sorulara doğru yanıt vererek final sorusuna ulaştı.
5 milyon değerindeki soru Bakara Suresi'ndendi. Berk Göktaş biraz düşündükten sonra soruyu yanıtladı. Böylece Berk Göktaş,tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.
MİLYONER YARIŞMACI A HABER'DE
Göktaş, A Haber canlı yayınında o anları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Atmosfer çok güzeldi seyircilerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Yarışmadan önce heyecan vardı soruyu merak ediyordum ama yarışma ortamına girdiğim zaman o heyecan biraz daha dindi. Tamamen soruyu yapmaya odaklandım. Heyecanımı kontrol altına alabildim.
Küçüklükten beri merak ettiğim konuları derinlemesine araştırma yapmayı seven bir insanım. Dolayısıyla farklı farklı konulardan türlü türlü şeyler araştırdığım zaman bir şekilde birleşip ortak bir noktaya gidiyorlar. Farklı farklı alanlardan bilgi toplamış oluyorum.
1 MİLYONLUK SORU
1 milyonluk soru gerçekten beni çok zorladı. Soruyu da çok beğendim. Gerçekten şıkları da güzel hazırlanmış çeldirici bir soruydu. Gördüğüm zaman dedim ki bunu bilmeliyim çünkü çok hoşuma giden bir soruydu bilmezsem üzülecektim. Şıklar üzerinden yorumlar yaptım. Kalbimizin sesini dinleyip "D" demeyi tercih ettim.
5 MİLYONLUK SORU
İlk soru geldiği zaman aslında heyecanım daha fazlaydı. Çünkü soru beklediğim yerden gelmemişti. Yoruma açık bir soru olmakla beraber yorum yapması zor bir soruydu. Heyecanlandım biraz.
Herkes çok gururlandıklarını söylüyor. Beni tanıyanlar zaten senden böyle bir şey bekliyorduk diyorlar o da beni mutlu ediyor. Çok hoşuma gitti insanların beni böyle tanıması. Çok olumlu yorumlar aldım.
Meraklarını yitirmesinler araştırmaya devam etsinler bilgi düzeylerini artırmaya devam etsinler demek isterim.
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