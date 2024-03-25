Milyoner yarışmacı Berk Göktaş A Haber’de

Küçüklükten beri merak ettiğim konuları derinlemesine araştırma yapmayı seven bir insanım. Dolayısıyla farklı farklı konulardan türlü türlü şeyler araştırdığım zaman bir şekilde birleşip ortak bir noktaya gidiyorlar. Farklı farklı alanlardan bilgi toplamış oluyorum.

1 MİLYONLUK SORU

1 milyonluk soru gerçekten beni çok zorladı. Soruyu da çok beğendim. Gerçekten şıkları da güzel hazırlanmış çeldirici bir soruydu. Gördüğüm zaman dedim ki bunu bilmeliyim çünkü çok hoşuma giden bir soruydu bilmezsem üzülecektim. Şıklar üzerinden yorumlar yaptım. Kalbimizin sesini dinleyip "D" demeyi tercih ettim.