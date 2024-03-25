Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
Son dakika Adana deprem haberi ile sarsıldı. Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında büyük bir endişe ve merak uyandırdı. Depremin büyüklüğü, derinliği ve şiddeti gibi ayrıntılar halk tarafından yakından araştırılıyor. Peki Adana'da kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 13:10'da gerçekleşen depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.
ADANA'DA DEPREM!
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4
❗️ Derinlik: 7.02 km
🗓 Tarih: 25.03.2024
⏰ Saat: 13:10:46
📍 Merkez Üssü: Saimbeyli (Adana)
🔭 Kaynak: AFAD
5 MART 2024 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
25-03-2024 10:10:46 37.8519 36.2506 7.02 MW 4.0 Saimbeyli (Adana) 623858
25-03-2024 09:25:52 38.2828 38.1692 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 623857
25-03-2024 09:00:28 39.1458 29.0019 11.01 ML 1.9 Simav (Kütahya) 623856
25-03-2024 08:51:34 37.8847 36.6764 7 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 623855
25-03-2024 08:27:01 38.0864 38.4631 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 623854
25-03-2024 08:09:34 38.1092 38.4622 7 ML 3.3 Sincik (Adıyaman) 623853
25-03-2024 07:45:22 41.4456 31.8606 7.02 ML 2.2 Merkez (Zonguldak) 623852
25-03-2024 07:37:06 36.4167 36.2392 10.46 ML 2.0 Belen (Hatay) 623850
25-03-2024 07:30:57 37.0242 29.0078 7 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) 623851
25-03-2024 06:51:58 40.3711 37.3531 10.54 ML 1.7 Reşadiye (Tokat) 623848
25-03-2024 06:51:53 37.0339 29.0022 7 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) 623849
25-03-2024 06:31:44 37.0278 29.0211 7 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) 623847
25-03-2024 06:09:07 37.0225 29.0169 7 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 623845
25-03-2024 06:06:41 37.4269 29.4581 7 ML 1.4 Acıpayam (Denizli) 623844
25-03-2024 06:02:16 37.0369 28.9494 7 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla) 623846
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!