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Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Adana’da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri’de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika

Son dakika Adana deprem haberi ile sarsıldı. Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında büyük bir endişe ve merak uyandırdı. Depremin büyüklüğü, derinliği ve şiddeti gibi ayrıntılar halk tarafından yakından araştırılıyor. Peki Adana'da kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?

Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13:10'da gerçekleşen depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

ADANA'DA DEPREM!

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4
❗️ Derinlik: 7.02 km
🗓 Tarih: 25.03.2024
⏰ Saat: 13:10:46
📍 Merkez Üssü: Saimbeyli (Adana)
🔭 Kaynak: AFAD

5 MART 2024 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

25-03-2024 10:10:46 37.8519 36.2506 7.02 MW 4.0 Saimbeyli (Adana) 623858
25-03-2024 09:25:52 38.2828 38.1692 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 623857
25-03-2024 09:00:28 39.1458 29.0019 11.01 ML 1.9 Simav (Kütahya) 623856
25-03-2024 08:51:34 37.8847 36.6764 7 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 623855
25-03-2024 08:27:01 38.0864 38.4631 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 623854
25-03-2024 08:09:34 38.1092 38.4622 7 ML 3.3 Sincik (Adıyaman) 623853
25-03-2024 07:45:22 41.4456 31.8606 7.02 ML 2.2 Merkez (Zonguldak) 623852

25-03-2024 07:37:06 36.4167 36.2392 10.46 ML 2.0 Belen (Hatay) 623850
25-03-2024 07:30:57 37.0242 29.0078 7 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) 623851
25-03-2024 06:51:58 40.3711 37.3531 10.54 ML 1.7 Reşadiye (Tokat) 623848
25-03-2024 06:51:53 37.0339 29.0022 7 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) 623849
25-03-2024 06:31:44 37.0278 29.0211 7 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) 623847
25-03-2024 06:09:07 37.0225 29.0169 7 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 623845
25-03-2024 06:06:41 37.4269 29.4581 7 ML 1.4 Acıpayam (Denizli) 623844
25-03-2024 06:02:16 37.0369 28.9494 7 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla) 623846

Adana’da 4 büyüklüğünde depremAdana’da 4 büyüklüğünde deprem ADANA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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