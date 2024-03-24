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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 Milyon TL'lik soru açılıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 Milyon TL'lik soru açılıyor

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümünde milyonluk soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi. Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen programda, sıra 5 milyonluk soruya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan programda 5 milyon TL'lik soru bu akşam ilk kez açılacak. Berk Göktaş, bu akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.03.2024 03:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 03:36
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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL’lik soru açılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL’lik soru açılıyor

Berk Göktaş, Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL’lik soru açılıyor

Heyecan dolu bölüm bu akşamı saat 20.00'de atv'de

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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL’lik soru açılıyor

NE OLMUŞTU?

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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL’lik soru açılıyor

Kim Milyoner Olmak İster'in 17 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 500 bin TL değerindeki "Hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya savaş ilan eden ülkelerden biri değildir?" sorusuna verdiği İspanya yanıtı ile adım adım milyonluk soruya yaklaştı.