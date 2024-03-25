Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2024 yılı takvimini açıklandı! Picasso ve Frida Kahlo’nun eserleri sergilenecek!

Bakan Ersoy, yıllar içinde halkın festivallere büyük teveccüh gösterdiğinin altını çizerek, "Ne mutlu bize ki komşu şehirlerden sitemler duyuyoruz. 'Bizde de olsun' talepleri alıyoruz. Demek ki oluyormuş, yapılabiliyormuş ve gerekliymiş." ifadesini kullandı.

Turizmde ürün çeşitliliği ve markalaşmanın, Bakanlığın en ciddi hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Ersoy, şunları kaydetti:

"Aslında söz konusu hedefe ulaşmamızı sağlayacak her şeyi, yaşadığımız bu muazzam coğrafya ve medeniyetimizin binlerce yıllık birikimini barındıran kültürel değerlerimiz bize sunuyor. Mesele bunları doğru şekilde kullanmayı bilmekte yatıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu doğrulardan biridir. Eğer öyle olmasaydı yaşayarak tecrübe ettiğimiz büyüme ve ilgi artışı kesinlikle mümkün olmazdı. Zira hiçbir başarı tesadüf değildir. Geldiğimiz bu nokta, 'Kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm' vizyonuyla her adımını ince ince hesapladığımız kültür politikalarımızın sonucudur. Hep söylüyoruz; sürdürülebilirliği gözeterek, turizm ile kültür sanatın birbirini beslediği bir ekosistem bina ettik. Bunu sadece kültür sanat etkinliklerinin ve sebep oldukları turizm hareketinin birbirlerine karşılıklı fayda sağlaması ile sınırlandırmayın. Festival güzergahında restore edilen ve yeniden işlev kazanarak hayata dahil olan tarihi eserleri düşünün. Görünür ve bilinir hale gelen kültür sanat kurumlarını, parçası ve varisi olduğu kültür sanat mirasını yaşayarak öğrenen çocuklarımızı, hem milli hem evrensel değerlerin etrafında sağlanan sosyal birliktelik ve bütünleşmeyi düşünün."