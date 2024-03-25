İstanbul'da beklenen yağış! Haritalar güncellendi! İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da bir anda bastıran sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yaşanan etkili yağış sonrası sokaktaki vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafik de bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yağışların ne kadar daha süreceği merak edilirken hava tahmini haritaları güncellendi.A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise İstanbul sokaklardaki son durumu aktarırken "Sokaklarda ve özellikle bu meydanda şemsiyesi olanlar şemsiyesine sarıldı geri kalanlar ise olabildiğince kaçışmaya çalıştı." ifadelerini kullandı. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağışın ardından sokaklarda olan vatandaşlar ve araçlar büyük zorluk yaşadı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Başta İstanbul Valiliği olmak üzere İstanbul için üst üste fırtına uyarıları da yapılırken valilikten yapılan açıklamada "İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
"VATANDAŞ ŞEMSİYEYE SARILDI"
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu canlı yayında anlattı.
Vural, "Beklenen yağış bir anda bastırdı. Sokaklarda ve özellikle bu meydanda şemsiyesi olanlar şemsiyesine sarıldı geri kalanlar ise olabildiğince kaçışmaya çalıştı. Yağmur aniden çok sert bir biçimde bastırdı. Kıyafetlerini kafalarına geçirenler var. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu. Oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir, "Kuvvetli lodosla birlikte geldi. Üzerimizde soğuk bir hava kütlesi var. Baya sıkıntıya soktu metropolü. Bu devam edecek. Çanakkale, Erdek, Bandırma, Marmara üzerinden geliyor. Akşama kadar da devam edecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Trafiğin allak bullak olacağı kesin. Kuvvetli yağışlar devam edecek akşama kadar. Çatı uçmalarına dikkat etmekte de fayda var." şeklinde konuştu.
O İLLERİ SAĞANAK VE KAR VURACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
O İLLERDE FIRTINAYA DİKKAT
Batı Karadeniz'de rüzgarın pazartesi günü (25.03.2024) batısı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, doğusu akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın batısında aynı gün akşam saatlerinden itibaren, doğusunda Salı günü (26.03.2024) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Doğu Karadeniz'de rüzgarın Pazartesi günü (25.03.2024) akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü (26.03.2024), doğusunda öğle saatlerinde, batısında akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Marmara'da rüzgarın, pazartesi günü (25.03.2024) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (25.03.2024) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Batı Akdeniz'de rüzgarın, pazartesi günü (25.03.2024) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü (26.03.2024) ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Doğu Akdeniz'de rüzgarın, pazartesi günü (25.03.2024) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü (26.03.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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