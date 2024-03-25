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Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

YAŞAM Damla Karasu
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

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