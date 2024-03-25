Başkan Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 'Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.' A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN